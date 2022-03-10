Казань, 10 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Татарии фиксируется повышенный спрос на сахар и муку. Глава республики Рустам Минниханов поручил обеспечить достаточный уровень данных продуктов на полках торговых объектов и создать соответствующий резервный фонд, где будут формироваться запасы продукции, заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Мешки с сахаром

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«Созданы две правительственные комиссии. Одна из них мониторит ситуацию с продовольственными товарами, другая — по непродовольственным товарам. На сегодняшний день заводы республики имеют свободный запас по сахару порядка 11 тыс. тонн. Для обеспечения наших жителей этих запасов вполне достаточно вплоть до нового урожая сахарной свеклы», — добавила она.

Производство хлебобулочных и молочных изделий идет в прежнем режиме, объемы не снижены, передает «Татар-информ». Параллельно проходит плановая модернизация производств, что позволит увеличить объем и ассортимент выпускаемой продукции.

«Мы готовы выпускать больше хлеба, молочной продукции, а также разнообразить имеющийся ассортимент», — заверила Галимова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии запас непродовольственных товаров имеется на срок от трех месяцев до одного года.

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