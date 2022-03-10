Омск, 10 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал местным СМИ заявления некоторых граждан России о том, что они «стыдятся быть русскими» в связи с проводимой на Украине спецоперацией по денацификации и демилитаризации.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков

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»Я встречал таких людей, которые говорили об этом», — сказал Бурков в интервью «12 каналу».

По словам губернатора, украинцы для нас являются братским народом. В Омской области проживает 50 тысяч украинцев.

Бурков отметил, что борьба идёт не с украинцами, а с режимом: «С тем политическим режимом, который загнал в тупик всю ситуацию в Европе».

Украинский режим Бурков сравнил с «соседом-дебоширом»: «Вы, к примеру, живёте в квартире, а у вас через стенку на лестничной площадке живёт семья, где употребляют алкоголь, наркотики даже. Глава семейства употребляет наркотики и дебоширит по ночам. Бегают с ножами, с топорами, и угрожают уже вашей семье, стучась ночью в дверь. Вы как на это будете реагировать?»

Разумеется, подчеркнул глава региона, в данном случае нужно будет защитить свою семью — вызвать полицию, которая предпримет определённые действия. Сила применяется не против всей семьи, там есть и нормальные люди, а против тех, «кто является зачинщиком всего этого, дебоширом».

«И это вас не смущает, вы таким образом защищаетесь. И здесь сегодня государство защищается. При этом государство защищает и вас, которые его при этом пытаются осуждать», — продолжает Бурков.

«Кого-то сегодня волнует, что он не может съездить, на лыжах покататься в Куршевель? Извините, съездите в Шерегеш. А если вы считаете, что это принципиально, и вы за это отказываетесь любить свою Отчизну, ну тогда это вообще уже предательство», — подытожил омский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Бурков в интервью «12 каналу» рассказал о причинах спецоперации России на Украине.