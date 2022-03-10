Анкара, 10 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Россия сама позаботится о своей экономике, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Россия сама позаботится о своей экономике, власти страны этим занимаются», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в турецкой Анталье.

Лавров подчеркнул, что Россия справлялась с трудностями на всех этапах своей истории.