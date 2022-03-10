Уфа, 10 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Центр финансовых исследований намерены создать в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы республики 10 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовый поток

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В распоряжении указано, что центр создается в форме автономной некоммерческой организации, его учредителем станет министерство финансов Башкирии.

Центр создается для развития финансового рынка региона и реализации стратегии повышения финансовой грамотности в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии новые антикризисные меры поддержки предприятий добавят к существующим.