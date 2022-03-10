Тула, 10 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Жёстко пресекать каждый факт необоснованного повышения цен поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам совещания по вопросу мониторинга цен на товары первой необходимости 9 марта. Основной темой стала ситуация на потребительском и строительном рынках региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM В магазине

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В целом, как отмечалось, ситуация с ценами в регионе стабильная, ажиотажного спроса на товары не наблюдается, дефицита — тоже нет, запасы товаров пополняются по мере необходимости. Однако отмечен рост спроса на товары бакалеи, также фиксируется рост отпускных цен уже у производителей.

«Сейчас важно организовать системный мониторинг ситуации на продовольственном рынке и не допустить необоснованного роста цен», — подчеркнул Алексей Дюмин.

По данным министра строительства Тульской области КонстантинаЛопухова, фиксируется рост цен на основные строительные материалы, от 5 до 40%.

Постоянный мониторинг цен проводит Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области совместно с региональным минпромторгом и Туластатом.

Алексей Дюмин поручил оперативно реагировать на каждый факт повышения цен, давать объективную всестороннюю оценку и жёстко пресекать необоснованное повышение по каждому продукту. Также глава региона поручил оперативно докладывать обо всех возникающих рисках.

«Важно, чтобы торговые объекты были готовы к удовлетворению спроса жителей на товары первой необходимости», — сказал Алексей Дюмин.

Ранее Алексей Дюмин дал ряд поручений для обеспечения стабильности социально-экономической ситуации в Тульской области.