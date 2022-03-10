Вологда, 10 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. За последние сутки на Вологодчине выявили 902 случая COVID-19, на больничные койки попали 112 пациентов, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3483.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 51 231 носителя коронавируса.