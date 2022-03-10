Новокузнецк, Кемеровская область, 10 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Новокузнецке закрывающиеся рестораны иностранных торговых марок могут перепрофилировать. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов, отвечая на вопрос о судьбе потерявших работу горожан.

Instagram.com/skuznetsov_nk Сергей Кузнецов

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«Скорее всего, нам нужно собирать все эти сети иностранные, которые подвержены иностранному влиянию, и смотреть, что делать, — сказал в эфире программы «Утро с мэром» Кузнецов. — Может быть, уже сейчас перепрофилировать их под какой-то новый бренд (…). Не «Макдоналдс», а «Котлета по-русски» или «Бутерброд с котлетой».

Он подчеркнул, что руководители закрывающихся организаций должны помогать сотрудникам в поиске альтернативных вариантов трудоустройства.