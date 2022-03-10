Тюмень, 10 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2739 ковидных пациентов, 105 госпитализировано с COVID-19. Об этом 10 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 10 марта коронавирус выявили у 337 тюменцев. Это на 400 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 марта коронавирус выявили у 175 755 человек, выздоровели 142 939 пациентов, скончались 4027 (на 13 человек больше, чем днём ранее).