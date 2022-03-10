Ульяновск, 10 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области для поддержки предприятий планируется смягчить условия предоставления займов из фонда финансирования промышленности и реанимировать программы реструктуризации. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Руководитель региона проинформировал, что с учётом санкционного давления «поручил срочно» пересмотреть условия договоров по выдаче займов из фонда финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

«Считаю, что необходимо исключить привязку штрафных санкций к ключевой ставке Банка России, а также сохранить во всех действующих и вновь заключаемых договорах этот параметр не выше 9,5%», — пояснил Алексей Русских.

По его словам, также планируется возобновить действие программ реструктуризации займов. Их будут пересматривать при условии возникновения трудностей из-за введения зарубежных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что предприятия военно-промышленного комплекса региона работают «в штатном режиме». Ставка будет делаться на импортозамещении и поиске партнёров на новых рынках.