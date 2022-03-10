Екатеринбург, 10 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пассажиры испытывают проблемы при безналичной оплате проезда. Об этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Ранее екатеринбуржцев предупреждали о том, с 10 марта они не смогут оплачивать проезд картами Visa и Mastercard при помощи смартфона. При этом оплата пластиковыми картами не отменяется.

Несмотря на разъяснения, утром 10 марта в общественном транспорте города начали возникать конфликты из-за оплаты проезда. Пассажиры сетовали на то, что не могут оплатить поездку с помощью смартфона. Многие начали суетиться, искать карту. В некоторых случаях просьбы конструктора использовать другой способ оплаты приводили к скандалам.

Отметим, пассажиры по-прежнему могут оплачивать проезд банковскими картами. Владельцы карты «Мир» имеют возможность оплатить проезд и с помощью смартфона.