Пенза, 10 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Пензенской области в нацпроект «Здравоохранение» входят восемь региональных проектов — «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2022 году на их реализацию выделено 1,587 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Лавренчук, ИА REGNUM Медосмотр

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил уделить особое внимание проведению профосмотров жителей региона, в том числе переболевших коронавирусной инфекцией.

«От своевременной диспансеризации зависят жизнь и здоровье людей. Медицинская помощь должна быть качественной и доступной», — заявил глава региона.

С 10 января шесть передвижных комплексов провели 150 выездов, первичная медицинская помощь оказана 2563 пациентам. В плановом режиме осуществляются врачебные выезды в районные, межрайонные и участковые больницы. Также возобновлены выезды врачей-специалистов областных учреждений. С начала года состоялось пять выездов, обследованы более 200 пациентов.

Среди взрослого населения в 2022 году планируют охватить профилактическими медицинскими осмотрами 52,8% от общей численности жителей, или 456 542 человека. После перенесенной новой коронавирусной инфекции углубленную диспансеризацию пройдут 80,1 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 1 марта возобновлена реализация проекта «Здоровое село». В течение месяца специалисты Центра общественного здоровья будут оказывать помощь и консультировать жителей Пензенского района.

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