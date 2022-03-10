Чебоксары, 10 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Чувашии снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и возросло количество вылечившихся. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 10 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 74 890 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки (9 марта) — 126. Напомним, что 8 марта официально выявлено 137 случаев заражения SARS-CoV-2 — таким образом, суточное снижение составило 8,03% (-11 случаев).

Количество выздоровевших достигло 53 992 человек, из них за последние сутки выписаны 88 пациентов. В целом доля вылечившихся составила 72,1%.

Что касается госпитализаций, то в ковидные стационары направлены ещё 69 пациентов.

В республике продолжает расти число жертв пандемии. За последние сутки скончались три пациента с коронавирусом, всего умерли 4474 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с учётом мартовской корректировки бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год увеличивается на 1,4% (или на 247 млн рублей).