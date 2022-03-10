Москва, 10 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Гражданам России стоит создать запас финансовых средств на ближайшие три-четыре месяца, который позволит им осуществлять регулярные платежи по финансовым обязательствам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

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«Главная рекомендация — сохранять спокойный и взвешенный подход к распоряжению своими финансовыми средствами, — сказала она. — Не стоит снимать все наличные, как это делают многие сейчас, но создать так называемый резерв ликвидности, наоборот, необходимо, переведя часть средств в более доступные инструменты, например накопительные счета и карты разных банков и разных платёжных систем».

Как полагает Панина, обмен валюты также стоит перенести на более поздний и, соответственно, более спокойный период.

«Но прежде чем принимать любое окончательное решение, следует обратить внимание на первоочередную необходимость закрытия различных финансовых обязательств (кредиты, микрозаймы, ипотека, аренда и прочие) в как можно более короткий срок, выбирая самые «трудные» из них в первую очередь. Кроме того, стоит создать запас финансовых средств на ближайшие три-четыре месяца, который позволит осуществлять регулярные платежи по финансовым обязательствам», — пояснила Панина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее жителям РФ посоветовали хранить сбережения в разных валютах, в том числе и в юанях.