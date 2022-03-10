Кемерово, 10 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области все торговые сети приняли решение снизить размер наценки на социально значимые товары до 5−10%. Об этом было сказано на первом заседании штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

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Отмечается, что для пенсионеров в Кузбассе введены дополнительные льготы: «счастливые» часы, скидки при расчёте картой «Мир» и специальные акции.

При этом регион на 100% обеспечивает собственные потребности в курином яйце, на 50% — в молоке, на 43% — в мясе.

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