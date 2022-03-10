Пермь, 10 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Пермский край прибыли 14 беженцев из Донбасса, в том числе шестеро детей. Об это сообщили 10 марта на заседании краевого правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Http://perm-2.dzvr.ru/ Железнодорожный вокзал Перми

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Чиновники отметили, что организованная доставка беженцев в Прикамье не осуществляется, поскольку не сформирован состав людей. Прибывшие в регион беженцы осуществляли переезд самостоятельно — к своим родственникам.

Шесть человек, в том числе двое детей, остановились в Перми, в Чайковском — четверо, среди них один ребенок; в Березниках — один взрослый и один ребенок, в Соликамске — два человека. Всем прибывшим из Донбасса оказана материальная помощь, в двух случаях — психологическая.