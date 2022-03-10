Ульяновск, 10 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Это следует из обновлённой статистики федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 10 марта, в регионе от ковида и осложнений после болезни умерли 4438 жителей, в том числе 9 марта скончались шесть пациентов с коронавирусом. Смертность составила 2,43%.

В то же время сотни ковидных больных вылечиваются каждые сутки. Всего в Ульяновской области выздоровели 165 094 жителей, из них 9 марта победили коронавирус 689 пациентов. В настоящее время доля вылечившихся составляет 90,46%.

Напомним, что всего в Ульяновской области сделано 1 909 993 тестов на коронавирус, по итогам исследований заражение SARS-CoV-2 подтверждено у 182 505 жителей. Из них за последние сутки (9 марта) коронавирус подтверждён у 995 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центральную медико-санитарную часть имени В.А. Егорова в Ульяновске поступил мобильный цифровой рентгенодиагностический палатный аппарат. На его закупку направлено более 8 млн рублей. Новое оборудование предназначено для отделения реанимации инфекционного госпиталя ЦК МСЧ.