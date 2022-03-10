Пермь, 10 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Пермском крае в ковидные госпитали за сутки поступили 189 пациентов. Это на 111 больше, чем днем ранее. Об этом 10 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 233 пациента. Из них 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8490 человек, в том числе 15 — за последние сутки. Оправились от болезни 309 680 пермяков, в том числе 4827 — за последние сутки.

Общее число выявленных носителей коронавируса в Пермском крае достигло 342 242. За сутки проведено 4107 ПЦР-исследований. Выявлено 1595 заражений. Заболеваемость идет на спад.