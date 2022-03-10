Элиста, 10 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Закрытие воздушного сообщения со странами Евросоюза и США лишь откроет широкие перспективы для развития внутреннего туризма в России. Такое мнение высказал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«У Калмыкии большой потенциал. В республике начал работу туристический кластер. Местные предприниматели в сфере туризма вошли в единый центр. Задача проекта — объединить интересы бизнеса, местных жителей и власти, чтобы привлекать дополнительное федеральное финансирование на региональные проекты», — отметил глава республики.

При этом в 2022 году традиционный праздник, посвящённый цветению тюльпанов, будет проходить в Калмыкии в течение месяца — со 2 апреля по 2 мая.