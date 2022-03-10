Пенза, 10 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Для продолжения иммунизации детского населения в Пензенскую область доставлена очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции («Гам-Ковид-Вак-М») в количестве 240 комплектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вакцинация

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Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Двухкомпонентное вещество вводится с разницей в 21 день.

В облминздраве подчеркнули, что март—апрель является наиболее благоприятным периодом для вакцинации и формирования иммунитета.

Иммунизация несовершеннолетних проводится добровольно с согласия родителей или законных представителей, а также с согласия самого подростка, если он старше 15 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области выявили 1260 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1995 пациентов.

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