Псков, 10 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Псковской области доставили 44 человека с ковидным диагнозом, что на 29 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 10 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации регионального оперштаба, в области обнаружили за сутки 424 случая заражения коронавирусом. Это на 191 случай больше, чем за 8 марта. В том числе в Пскове выявили 78 новых заболеваний ковидом. После спада статистика заражений опять выросла.

От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки в Псковской области пять человек, что одного пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика смертности пока стабильна в регионе, держится в диапазоне от четырёх до семи смертей за сутки.

За минувшие сутки от ковида в области выздоровел 1191 человек, что на 32 пациента больше, чем сутками ранее. Этот показатель пока возрастает в регионе.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировали 103 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От этой болезни скончались 1633 человека, а выздоровели 89 623 пациента.