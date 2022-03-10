Ульяновск, 10 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно выросло суточное количество госпитализированных в ковидные стационары, но при этом снизилось число вновь заражённых коронавирусом. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 10 марта, в Ульяновской области 9 марта направлены в больницы 84 пациента с коронавирусом, что вдвое больше, чем было госпитализировано 8 марта (40 ковидных больных).

С начала пандемии в регионе официально выявлено 182 505 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 9 марта SARS-CoV-2 подтверждён у 995 жителей региона, что на два меньше, чем выявили сутками ранее, 8 марта.

Напомним, что за последний месяц, с 11 февраля по 10 марта, наибольшее суточное число госпитализированных — 163, минимальное — 26.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 марта в Ульяновской области зарегистрировано 22 новых случая заражения штаммом «Омикрон». Власти отмечали, что все заболевшие «чувствуют себя хорошо».