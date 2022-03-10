Усть-Коксинский район, Алтай, 10 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай изъяли у местного жителя почти 1 кг наркотических средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 31-летний подозреваемый является уроженцем Томской области.

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В 2021 году он купил дом и переехал в село Чендек в Горном Алтае. 8 марта к нему нагрянули полицейские для проверки поступившей информации о хранении запрещённых веществ. Хозяин дома сначала отрицал это, однако в одной из комнат были найдены семь пакетов с веществом растительного происхождения.

В ходе экспертизы было установлено, что в изъятых мешках хранилось около 950 граммов наркотиков. После этого мужчина пояснил, что приготовил его для личного потребления.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере», — отметили в ведомстве.

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