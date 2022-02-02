Улаганский район, Алтай, , 09:57 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор жителю Магадана, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении наркотиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

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По версии следствия, мужчина приехал в Горный Алтай 25 ноября 2020 года «полюбоваться красотами» региона. Однако, вместо этого он незаконно изготовил и хранил на территории Улаганского района наркотическое вещество в значительном размере.

Районный суд 26 января признал мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

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