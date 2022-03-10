Томск, 10 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки прошли лечение от COVID-19 и выздоровели 2156 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус в регионе победили 84 138 человек.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 113 527. За сутки выявлено 1103 новых носителя, 144 больных госпитализировали в ковидные стационары. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 760 жителей области.