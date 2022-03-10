Москва, 10 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Рост цен ключевые продукты для семей с детьми обусловлен в первую очередь массовой отменой промоакций. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы.

Fas.gov.ru Максим Шаскольский

«Мы провели проверку, направили запросы. По той информации, которую мы получили, этот рост в том числе связан с тем, что вот эти компании-производители отменили промоакции по продвижению товаров для детских товаров. И вообще промоакции в этом сегменте порядка 50% по видам товаров продукции», — заявил Шаскольский.

«Из-за отмены этих промоакций потребители восприняли как раз рост цен. Кроме того, там есть импортная составляющая. И как здесь неоднократно сегодня звучало, необходимо обеспечить товары на полках. Поэтому такая реакция, по-видимому, связана с нарушением логистических цепочек, необходимостью обеспечения поставок новых объёмов продукции», — указал он.

Ранее за несколько дней произошёл резкий рост цен на детское питание, детскую одежду и другие ключевые продукты. Так, на детское порошковое питание цены выросли в два раза, на каши — также в два раза, на подгузники — на 20−30%.