Сыктывкар, 10 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 280 человек, сто из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Число жертв ковида в республике увеличилось до 2974 — за сутки скончались пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России ковид диагностировали 51 231 человеку, 665 человек скончались.