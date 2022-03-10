Изюм, Украина, 10 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Молодой человек, который проживает в украинском городе Изюм, рассказал, как украинский военнослужащий с позывным «Барракуда» (настоящее имя Сергей) под дулом автомата заставил его помогать киевским боевикам и угрожал ему расправой. Видеозапись рассказа молодого человека 10 марта доступна в разных телеграм-каналах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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"Когда я зашел в магазин, ко мне подбежал военный и под дулом автомата сказал мне: «Становись на колени или давай документы». Я ему говорю, что ничего не сделал и просто взять хотел чехлы, а он мне говорит: «Я тебя сейчас типа убью, если ты мне не поможешь», — рассказал он.

После этого украинский военнослужащий повел парня в одну из школ города, где было большое количество оружия и боеприпасов, включая коктейли Молотова и находились другие военные ВСУ.

Затем «Барракуда» выпил и лег спать, заставив молодого человека разбудить его в случае, если украинскому военнослужащему позвонят по мобильному, а потом заставил его искать ему трусы и носки, после чего парню удалось сбежать.

Также житель Изюма рассказал, что задержавший его военный ВСУ пообещал прострелить ему колено или убить в случае, если тот откажется ему помогать. При этом он заставлял молодого человека таскать сухие пайки и боеприпасы и также под дулом автомата заставлял подростков 10 и 14 лет помогать киевским боевикам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарную помощь жителям приграничных населённых пунктов Украины отправили из Белгорода на 14 грузовиках МЧС России.