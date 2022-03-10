Великий Новгород, 10 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Новгородской области за прошедшие сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от ковида, как основной причины. Об этом 10 марта сообщили в федеральном оперштабе. Сутками ранее было зафиксировано шесть летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационары региона за сутки положили 43 человека с ковидом. Это на 20 пациентов больше, чем сутками ранее. Статистика госпитализаций нестабильна в регионе.

В области за сутки выявили 159 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. В Новгородской области продолжается спад заболеваемости.

При этом по выздоровлению за сутки выписаны 792 человека. Это на 69 пациентов больше, чем за 8 марта. В регионе пока не зафиксирован резкий спад статистики выздоровлений, этот показатель удерживает отметку в 700 человек.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 94 902 случая заражений коронавирусом. От COVID-19 скончались 967 пациентов, а выздоровели — 85 036 человек.