Бухарест, 10 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ созвал экстренное заседание правительства для обсуждения энергетического кризиса, возникшего в стране в связи с резким ростом цен на бензин и дизельное топливо. Об этом 10 марта сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Бензин

Согласно официальной информации, участие в заседании примут министр энергетики страны Вирджил Попеску, министр экономики Флорин Спэтару, глава Национального агентства защиты прав потребителей Хория Мирон и глава Совета по конкуренции Богдан Кирицою. Предполагается, что в ходе встречи будут выработаны пути по стабилизации обстановки на топливном рынке путем дополнительного импорта носителей из Болгарии и Сербии.

Напомним, только за последние сутки в Румынии средняя цена на горюче-смазочные материалы выросла в 1,2 раза, и указанный процесс набирает обороты. У сотен АЗС по всей стране выстроились километровые очереди, а компании-владельцы заправок объявили о намерении ввести ограничения отпуска продукции. По некоторым данным, это связано с техническими проблемами на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, поставляющем топливо в Румынию.