Казань, 10 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Татарии подтвердили 717 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 733 положительных теста. Госпитализировали за прошлый день 167 носителей коронавирусной инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 10 марта всего в республике зарегистрировано 128 718 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 972 пациента, скончались 1772 человека. За сутки больничный закрыли 2911 пациентов, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии провели 5 606 461 исследование для выявления новой коронавирусной инфекции.

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