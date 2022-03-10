Пенза, 10 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили 1260 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1995 пациентов. В стационары за прошлый день доставили 89 носителей инфекции, сообщает 10 марта общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 10 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 167 549 случаев. Выздоровел 121 941 пациент, скончались 5384 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 16 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 28 февраля по 6 марта зарегистрировали 6150 случаев ОРВИ.

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