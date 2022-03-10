Москва, 10 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» начал массово блокировать новости, размещённые в официальном сообществе ИА REGNUM. Одной из них стала заметка о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно американских биолабораторий, функционировавших на Украине.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Редакция ИА REGNUM получила сообщение о том, что новость была заблокирована «в связи с нарушением правил сообщества». Однако о каких именно «правилах» и «нарушениях» идёт речь, представители «Яндекса» не уточняют.

Техподдержка сервиса уверяет, что их автоматическая система оценки сообщений может ошибаться и блокировать новости, не нарушающие никаких правил. Однако на момент написания этой заметки ошибка не была исправлена, а представители техподдержки не дали никаких конкретных комментариев по сложившейся ситуации.