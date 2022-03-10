Киев, 10 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Нацбанк Украины обратился к иностранным банкам с призывом прекратить операции с российскими картами «Мир».

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

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Украинский регулятор направил обращения в Центральные банки Турции, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Вьетнама.

В Нацбанке Украины рассказали, что банкам зарубежных стран предлагают прекратить обслуживание карт при различных операциях — переводах, в банкоматах и терминалах, а также в электронной коммерции.

«Национальный банк стремится добиться максимального применения всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора», — прокомментировал обращения глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.