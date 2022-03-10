Кемерово, 10 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В кузбасском региональном центре развития добровольчества «БлагоДарю» появился оперативны штаб по оказанию помощи людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик. Запущен сервис бесплатной психологической поддержки в чат-ботах Telegram и Viber.

Администрация правительства Кемеровской области Гуманитарная помощь

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Кроме того, Калтанский городской округ заявил о готовности оперативно принять 50 эвакуированных из Донбасса. В Новокузнецке пункт приёма гуманитарной помощи открылся на базе Городского молодежного центра «Социум».

Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса продолжается в Центрах социального обслуживания населения всех муниципалитетов региона.