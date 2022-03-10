Барнаул, 10 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 10 марта 2022 года за сутки выявлены 1089 новых носителя (на 83 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 5441 до 5726 (на 285 больше, чем сутками ранее).

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:31 071 (на 98 за сутки) и 202 789 (на 861 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 462 (-5 за сутки). Из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки). По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9682 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией осталось прежним 2215 жителей края (— 1 за сутки). Кроме этого, 183 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-22 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 32 652 зараженных коронавирусом (+254 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 250 738 человек, выздоровели 227 316 человек (+3572 за сутки).

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