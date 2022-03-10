Барнаул, 10 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 10 марта 2022 года вакцинированы 1 366 333 человек (+47 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

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Из общего числа привитых 53 207 жителей региона получили первую прививку (+1 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 221 132 (+38 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 91 994 ревакцинированных (+8 за последние сутки).

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