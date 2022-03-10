Курск, 10 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Курской области для поддержки промышленных предприятий увеличат финансирование региональных фондов развития промышленности и микрофинансирования, а также регионального центра инжиниринга. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«На эти цели предполагается направить дополнительные средства. Это позволит большему количеству наших предприятий получить займы, в том числе на развитие импортозамещения», — прокомментировал глава региона.

Пакет региональных мер поддержки бизнеса будет утверждён на первом заседании штаба по повышению устойчивости экономики Курской области, которое состоится 11 марта. Штаб проводит мониторинг более 100 системообразующих организаций региона для выявления рисков дестабилизации ситуации и оперативного реагирования.