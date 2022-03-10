Уфа, 10 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Новые антикризисные меры поддержки предприятий добавят к существующим в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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Он отметил, что в течение двух лет пандемии был накоплен хороший опыт по поддержке предпринимателей, которые хотят и умеют работать. За это время в Башкирии выросло число предпринимателей, компании продолжают расширять свои производства и создавать новые рабочие места. Так, в 2021 году в республике появилось 26,2 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

«Сейчас перед нами — новый вызов и новые возможности. В условиях санкций открываются новые ниши, которые прежде занимали зарубежные компании. И наша приоритетная задача — помочь предпринимателям. Действовать нужно очень быстро», — сообщил Хабиров, подчеркнув, что в республике полностью сохраняются все региональные меры поддержки, которые были принятые за два минувших года. При этом к ним будут добавлены новые, антикризисные.

Хабиров отметил, что Башкирская микрокредитная компания начала оформлять «кредитные каникулы» по займам, ранее выданным бизнесменам. Республиканская лизинговая компания полностью сохранила условия по льготному лизингу. Это же касается и работы Регионального гарантийного фонда.

«Мы рассматриваем возможность вернуть налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения, которые действовали в 2020 году. Далее планируем снизить величину потенциальных доходов, от которых исчисляется налог по патентной системе. Все это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей», — заявил глава региона.

Он также отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность освободить от транспортного налога и налога на имущество предпринимателей в некоторых сферах, которые требуют особой поддержки в текущей ситуации. Также планируется поддержать малый и средний бизнес льготными ставками по аренде муниципального и государственного имущества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разработали муниципальный стандарт по привлечению инвестиций.