Абакан, 10 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Посевные площади планируют увеличить в 2022 году в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Cap.ru Весенний сев

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О введении в оборот новых земель сообщили шесть районов республики. Орджоникидзевский район увеличит яровой сев на 260 га, Усть-Абаканский — на 430 га, Алтайский — на 1300 га, Боградский — на 2800 га, Ширинский — на 3900 га.

Вовлечённые гектары планируют использовать под кормовые культуры (1300 га), под зерновые и зернобобовые (2100 га), масличные (4400 га).

Что касается масличных культур, в последние годы они пользуются на рынке повышенным спросом, отметил глава минсельхозпрода республики Сергей Труфанов. По его словам, хакасские аграрии пытаются занять эту нишу.

Всего местные сельхозтоваропроизводители планируют засеять 222 тысячи га. Это на 7400 га больше, чем в 2021 году.

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