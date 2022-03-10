Донецк, 10 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В украинских вооружённых формированиях боевиков пристёгивают металлическими цепями, пресекая попытки сложить оружие. Об этом 10 марта сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Hans Цепь

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Один из таких инцидентов был выявлен в Новотроицком. Там боевика пристегнули к столбу металлической цепью.

«Отмечается, что при отступлении с позиций националисты пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на нашу сторону при входе группировки войск ДНР в наши населённые пункты», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В штабе рассказали, что военнопленные подтвердили такое отношение со стороны командования.