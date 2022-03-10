Биробиджан, 10 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В России защищают права детей, в том числе тех, которые эвакуированы из республик Донбасса. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Еврейской автономии Ирина Пинчук, сообщили 10 марта в телеграм-канале правительства региона.

Беженцы

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«Восемь лет на Донбассе украинские ВСУ убивали детей и мирных граждан, семьи испытывали постоянный страх и горе. Ничто не способно было остановить преступную политику правительства Украины. Я поддерживаю курс, выбранный президентом России, который защищает детей и женщин ДНР и ЛНР. Мировое сообщество не обращало внимания на их страдания восемь лет», — считает Ирина Пинчук.

Она обратила внимание на то, что в Россию из ЛНР и ДНР эвакуированы более 100 тыс. человек, в том числе более 30 тыс. детей. Все несовершеннолетние находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым. Школьники и студенты учатся, дети-сироты находятся под особым вниманием.

«Сегодня Россия защищает свой суверенитет, а значит, и будущее наших детей, нашей страны», — уверена детский омбудсмен Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия уже не впервые берёт на себя главную роль в борьбе с фашизмом, а потому знает, как важно ликвидировать угрозу вовремя, ранее заявила депутат Заксобрания Еврейской АО Елизавета Славина. Она считает, что нашу страну просто вынудили к принятию опережающих решений.