Россия защищает свой суверенитет, а значит, будущее наших детей — мнение
Биробиджан, 10 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В России защищают права детей, в том числе тех, которые эвакуированы из республик Донбасса. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Еврейской автономии Ирина Пинчук, сообщили 10 марта в телеграм-канале правительства региона.
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Она обратила внимание на то, что в Россию из ЛНР и ДНР эвакуированы более 100 тыс. человек, в том числе более 30 тыс. детей. Все несовершеннолетние находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым. Школьники и студенты учатся, дети-сироты находятся под особым вниманием.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия уже не впервые берёт на себя главную роль в борьбе с фашизмом, а потому знает, как важно ликвидировать угрозу вовремя, ранее заявила депутат Заксобрания Еврейской АО Елизавета Славина. Она считает, что нашу страну просто вынудили к принятию опережающих решений.