Бухарест, 10 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Тысячи сотрудников одного из крупнейших оборонных предприятий Румынии — завода Carfil Brașov в городе Брашов (Трансильвания) объявили о начале стихийной забастовки. Об этом 10 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, участники акции требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и погашения задолженности по социальным выплатам.

По словам очевидцев, манифестанты, собравшиеся у здания заводоуправления, выступили за увольнение руководства завода и проведение масштабной реконструкции цехов.

Охрана предприятия и прибывшие на завод полицейские не вмешиваются в ходе мероприятия.

Carfil Brașov является одним из 15 основных производителей военной техники. В настоящее время его многие мощности заблокированы из-за отсутствия государственных заказов.