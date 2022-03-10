Самара, 10 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Не рассчитывать только на смартфон или другой гаджет в качестве единственного источника списания средств для оплаты проезда в общественном транспорте рекомендовали в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что при бесконтактной оплате проезда с применением «умных часов», смартфонов и других гаджетов с использованием сервисов SberPay, GooglePay, GarminPay, ApplePay, SamsungPay могут фиксироваться технологические сбои.

В связи с этим гражданам рекомендовано не рассчитывать только на гаджеты в качестве единственного источника списания средств для оплаты проезда.

Отмечается, что необходимо иметь при себе для оплаты банковские карты, транспортные карты или наличные деньги.