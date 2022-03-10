Черкесск, 10 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия направила в Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Жители и предприниматели республики собрали для граждан ДНР и ЛНР продукты питания, предметы первой необходимости, сообщили в штабе по оказанию помощи.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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«Детское питание и игрушки, канцтовары и одежда, бытовая техника, кондитерские изделия и крупы, питьевая вода, овощи, консервы, постельные принадлежности — все это приносили жители Карачаево-Черкесии и представители бизнеса в пункты сбора гуманитарной помощи», — пишет РИА Карачаево-Черкесия.

Сбор необходимых для отправки в Донбасс вещей был организован во всех районах Карачаево-Черкесии. Это уже вторая партия гуманитарного груза, которая отправилась из республики в Ростовскую область для передачи жителям пострадавших от военных действий граждан Донбасса.

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