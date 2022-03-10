Владивосток, 10 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Приморские производители продуктов питания заверили, что не планируют повышать цены на свою продукцию в ближайшие месяцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый зал

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Приморское мясо, молочная продукция, яйца и овощи будут поступать на прилавки магазинов по доступной цене, без повышений.

При этом отмечается, что некоторые производители не только сдерживают, но и снижают цены к весне. Так, уже подешевели огурцы.

«Килограмм огурцов первого сорта сейчас стоит 200 рублей, второй сорт — 170 рублей, третий сорт подешевел до 140 рублей. Запасы минеральных удобрений у нас до мая, семян — до августа. В ближайшие месяцы повышения цены не планируем, к весне наша продукция наоборот становится дешевле», — рассказала директор тепличного хозяйства Наталья Дубовцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, ввести уголовное наказание для завышающих цены предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).