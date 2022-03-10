Казань, 10 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. По итогам рейда по крупным строительным и продуктовым магазинам Казани не выявлено дефицита товаров и существенного роста цен. По информации «Татар-информ», соответствующая проверка в составе представителей республиканских минпромторга, минсельхозпрода и УФАС прошла 9 марта.

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По словам замминистра промышленности и торговли РТ Германа Лернера, в республике есть крупные предприятия, производящие обширный ассортимент. В их производстве имеется импортная составляющая, но федеральным центром в настоящее время разрабатываются программы, которые помогут предприятиям адаптироваться.

«По непродовольственным товарам действительно в последнюю неделю был повышенный ажиотажный спрос, но тем не менее все распределительные центры республики заполнены. По непродовольственной группе запас товаров имеется на срок от трех месяцев до одного года. Татарстан по этой группе товаров полностью себя обеспечивает», — подчеркнул Лернер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов 5 марта заявил, что введенные США и ЕС санкции не обходят стороной региональные предприятия. Но в республике за последние годы заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями.

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