Ижевск, 10 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 378 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 137 151 житель республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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За все время пандемии в республике подтвердили 157 642 случая заражения коронавирусом, из них 350 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 51 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 75 жителей республики старше 65 лет.

3884 человека скончались, за минувшие сутки скончались 11 человек — восемь мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и трое женщин в возрасте от 72 лет до 91 года. Накануне было зарегистрировано 10 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 45 человек, накануне в больницы попали 43 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 10 577 человек, 625 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 164 человека — в тяжелом состоянии, из них 45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 марта прививку от коронавируса сделали 693 763 человека. Второй компонент препарата получил 547 471 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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