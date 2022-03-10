Семилуки, Воронежская область, 10 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Глава администрации города Семилуки Воронежской области Сергей Жеребцов заявил о досрочном уходе в отставку. Об этом он заявил 9 марта в ходе отчёта о деятельности администрации перед депутатами горсовета.

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Причиной ухода Жеребцов назвал «противодействие» работе администрации со стороны городского совета депутатов.

«Я уже заявлял, что не держусь за должность мэра и ради повышения качества жизни Семилук готов досрочно уйти в отставку», — приводит слова Жеребцова «Коммерсантъ-Воронеж».

Противостояние ветвей власти города Семилуки длится уже почти полтора года. В конце 2021 года губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал у депутатов горсовета отправить в отставку председателя Александра Шевелюхина, однако депутаты проголосовали против. Гусев направил иск в суд о признании решения горсовета незаконным.