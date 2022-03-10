Кемерово, 10 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области все предприятия пищевой и перерабатывающей работают в штатном режиме. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

Wikimedia.org Продукты питания

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Запасы сырья для производства продукции имеются в полном, достаточном объёме. Все предприятия поддерживают как объёмы производства, так и ассортимент той продукции, которая на сегодняшний день поставляется в магазины нашего региона», — уточнил он.

По словам Ариткулова, перед предприятиями-производителями сырья для переработки поставлена задача об увеличении объёмов производства для продуктов питания.