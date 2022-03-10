Канберра, 10 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. 10 марта министерство полиции Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, сообщило, что за последние дни из-за последствий наводнений в регионе погибло девять человек, передает телеканал Nine News.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Самому пожилому погибшему было 84. Мужчина был найден мертвым у себя дома в Лисморе 1 марта. Самый молодой среди погибших (51 год) был найден спасателями в своем домовладении в одном из пригородов Сиднея вчера, 9 марта.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте заявил, что в настоящее время 1200 человек находятся в местах временного размещения.

По его информации, местными службами было проведено 9200 оценок аварийного состояния домов. Из них 5500 оказались поврежденными. 2834 домовладения признаны непригодными для проживания.